Norsk kvinne knivstukket over 15 ganger i USA

Ifølge Romerikes Blad er hennes fraseparerte ektemann siktet for drapsforsøk, overfall, trusler, innbrudd og overfall med dødelig våpen. Han risikerer livstid i fengsel.

ABC Nyheter kjenner kvinnens identitet.

Hendelsen skjedde i North Carolina i midten av forrige uke.

Ifølge politiet knivstakk mannen kvinnen over 15 ganger med en lommekniv, hvor av fem stikk i nakkeregionen, før han kastet henne fra en balkong slik at hun falt over fire meter.

Et barn skal ha vært til stede i leiligheten, skriver TV-stasjonen WWAY.

Kvinnen ble innlagt med livstruende skader på sykehus. Tilstanden hennes er nå stabil.

Ifølge politiets arrestordre lå kvinnen sov da mannen overfalt henne etter å ha brutt seg inn i leiligheten.

– Dette er en av de mest fryktelige voldsepisodene i løpet av mine 40 år i yrket, uttaler advokaten.