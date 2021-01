Ett år siden verdens første coronadødsfall, men fortsatt er virusets opphav ukjent

11. januar er det ett år siden Kina bekreftet at en 61-åring som jevnlig besøkte dyremarkedet i Wuhan, var død etter å ha blitt smittet av covid-19. Det er det aller første coronarelaterte dødsfallet verden kjenner til.

Ett år og nesten to millioner dødsfall senere, er pandemien ute av kontroll i store deler av verden, med flere titalls millioner mennesker syke og en hardt rammet internasjonal økonomi.

Eksperter advarer om at man kanskje aldri får tydelige svar på hvor coronaviruset kom fra.

Fortsatt har Kina, som i stor grad har fått kontroll på viruset på egen jord, stått i veien for uavhengige forsøk på å finne virusets opphav – og svar på hvordan viruset kom seg over fra dyr til mennesker.

«Covid-19»

Det er liten uenighet om at viruset hadde sitt første kjente utbrudd blant mennesker i den kinesiske byen Wuhan, i tilknytning til et såkalt våtmarked, hvor det selges levende dyr til matformål. Man tror også at det viruset kom fra en flaggermusart, men det er ikke fastslått hvilken.

Men her stopper også sporene. Og jakten på opphavet forstyrres også av et sammensurium av ledetråder som kan peke mot at viruset egentlig oppsto før Wuhan-utbruddet, samt til konspirasjonsteorier – blant annet videreformidlet av USAs president Donald Trump – om at viruset ble sluppet løs fra et laboratorium i den kinesiske storbyen.

Oppsporing av kilden er viktig for å stanse framtidige utbrudd tidlig, ifølge ledende virologer. Man kan få informasjon som kan være nyttig i beslutninger om hvorvidt man skal masseslakte dyrepopulasjoner, sette smittede mennesker i karantene, eller begrense jakt og andre situasjoner hvor mennesker kommer i kontakt med dyr.

– Hvis vi kan finne ut hvorfor virusene fortsetter å dukke opp, kan vi redusere de underliggende driverne, sier Peter Daszak, president i EcoHealth, en internasjonal organisasjon som jobber med smittevern.

Endret forklaring

I starten pandemien fikk Kina sentrale myndigheter ros for å raskt rapportere inn utbruddet og tidlig kartlegge DNAet til viruset, i motsetning til slik det var under SARS-utbruddet i 2002–03, som ble forsøk holdt skjult.

Men Kinas håndtering har også vært preget av hemmelighold og endringer i forklaringene.

Myndighetene i Wuhan prøvde i starten å dekke over utbruddet, og nektet i løpet av de viktige første ukene for at viruset smittet mellom mennesker.

Kinesiske tjenestemenn fastslo tidlig at utbruddet begynte på et marked i Wuhan. Men data fra januar 2020 viser at flere av de første tilfellene ikke hadde noen kjente koblinger til det nå stengte markedet, noe som tyder på en kilde et annet sted.

Fortellingen ble også endret i mars, da det kinesiske folkehelseinstituttets leder Gao Fu sa at markedet ikke var kilden, men i stedet var et «offer», et sted hvor sykdommen kun utviklet seg videre.

Eksperter slipper ikke inn

Senere har det ikke kommet rapporter fra Kina som kan samle trådene, og landet har vært sparsommelige i å dele informasjon om prøver tatt av dyr og omgivelser på markedet i Wuhan, som kunne ha vært nyttig for forskere, ifølge eksperter.

Kina har også holdt utenlandske eksperter på en armlengdes avstand, men mandag ble det opplyst at et ekspertteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ankomme landet torsdag.

Det er imidlertid fortsatt uklart om ekspertene får besøke Wuhan.

Tvilende

Epidemiolog Daniel Lucey ved Georgetown University i USA, jobber med å spore og følge globale utbrudd.

Han mener at markedet i Wuhan kanskje ikke er så sentralt, og påpeker at viruset allerede spredde seg i raskt tempo i Wuhan i desember 2019, noe som kan bety at det egentlig sirkulerte mye tidligere. Dette fordi det kan ta måneder, og kanskje år, før et virus utvikler de riktige mutasjonene for å bli svært smittsomt blant mennesker.

Han mener at teorien om at markedet var selve opphavet til viruset, bare ikke er plausibel.

– Viruset dukket opp naturlig og det må ha skjedd mange måneder tidligere, kanskje et år, kanskje mer enn et år, sier han.

Tvilen forsterkes av at Kina i desember opplyste at antallet coronavirustilfeller som sirkulerte i Wuhan tidlig i pandemien, kan ha vært ti ganger så mange enn det som ble meldt gjennom de offisielle tallene på den tiden.

Det er også skapt forvirring gjennom funn som kan tyde på at viruset har eksistert i Europa og Brasil før utbruddet i Wuhan, en ubekreftet teori som Kina har omfavnet i framstøt for å slippe å bære skylden for viruset.

Har troen

Peter Daszak i EcoHealth Alliance, sier at han fortsatt har troen på at opphavet kan bli funnet, spesielt etter at Donald Trump tapte presidentvalget i USA.

Han skylder på Trump for å ha ødelagt samarbeidet med Kina ved å la det gå politikk i viruset – blant annet ved å kalle det for Kina-viruset – og for konspirasjonsteorien om at Kina laget viruset på et laboratorium, noe vitenskapsfolk har avvist.

– Jeg er trygg på at vi til slutt finner flaggermusarten viruset kommer fra, og sannsynligvis også veien derfra, sier Daszak.