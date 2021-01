Nå kan det bli ulovlig å bygge boliger som ikke er klargjort for lading av elbiler

– Dette handler om å redusere barrierene for folk når de skal bestemme seg for hva slags bil de skal ha, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK.

Mandag sendte Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) et forslag på høring der det foreslås et krav om at alle nye hus og leilighetsbygg, samt bygg som skal totalrenoveres og nybygde hytter som har innlagt strøm og parkeringsmuligheter i nærheten, skal bygges ladeklare.

At et bygg er ladeklart, innebærer at det er mulig å installere et ladepunkt for elbil når bolig- eller byggeier måtte ønske det, uten at det er nødvendig å gjøre ytterligere tilpasninger i bygget eller grunnen. Det kan blant annet bety at man ikke skal trenge å grave opp veien for å legge kabelrør under asfalten på et uteområde.

Fordi forslaget innebærer å endre en forskrift og ikke en lov, trenger ikke saken å behandles i Stortinget.