Demokratene legger fram riksrettsforslag mot Donald Trump

Etter onsdagens dramatiske hendelser i og utenfor kongressbygningen, ønsker Demokratene igjen å stille president Donald Trump for riksrett.

Mandag er det ventet at partiets representanter legger fram forslaget i Representantenes hus.

Møte i bystyregruppen til Høyre i Oslo

Bystyregruppen i Oslo Høyre skal i kveld stemme over mistillitsforslaget mot gruppeleder Øystein Sundelin, som tok over som gruppeleder i oktober 2019, etter Eirik Lae Solberg. Møtet skal holdes klokka 18.00.

Fredag ble det kjent at det er fremmet et mistillitsforslag mot Sundelin der et flertall av medlemmene i Høyres bystyregruppe ber om at Sundelin vrakes som gruppeleder.

Rettssak om minnesmerket på Utøyakaia tas opp

Rettssaken om byggingen av 22. juli-minnesmerket på Utøykaia starter opp igjen 7. januar. Saken ble i desember utsatt på grunn av sykdom. Hovedforhandlingene startet 30. november, men ble avbrutt etter fire dager.

Rettssaken om selve søksmålet knyttet til plasseringen på Utøykaia. Den vil pågå fra 7. til 15. januar.

MGP 2021 presenterer de første artistene

NRK presenterer de 10 første artistene som skal delta i MGP 2021. Pressekonferansen blir sendt direkte på NRK1 og på NRK.no kl. 12.30. Seks av artistene er de som er forhåndskvalifisert til finalen, og de fire øvrige er de som skal kjempe i den første delfinalen lørdag 16. januar.

Hvilke artister som deltar i de fire neste delfinalene presenteres ukentlig fra mandag 18. januar.