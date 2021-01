Levninger funnet etter flystyrt i Indonesia

Det er funnet levninger utenfor kysten ved Indonesias hovedstad Jakarta, der et fly lørdag styrtet kort tid etter at det tok av.

62 mennesker var om bord flyet, som var på vei til Pontianak på øya Borneo da det styrtet. Dykkere har søndag funnet deler av flyvraket på 23 meters dyp i Javasjøen.

443 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 443 koronasmittede i Norge. Det er 241 færre enn dagen før og 114 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 54.919 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Pence deltar i Bidens innsettelse

USAs visepresident Mike Pence vil, i motsetning til president Donald Trump, være til stede når påtroppende president Jeo Biden tas i ed 20. januar. Trump tvitret fredag at han ikke ville delta.

Først torsdag innrømmet Trump at hans periode snart var over, men han nevnte ikke Biden ved navn og erkjente heller ikke eksplisitt at han tapte presidentvalget i november.

Strømmen tilbake i store deler av Pakistan

En feil på strømnettet sør i Pakistan førte lørdag kveld til at store deler av landet ble mørklagt. 62 prosent av landet har søndag morgen strøm igjen.

Like før midnatt lørdag ble store deler av Pakistan rammet av strømbruddet. Mer enn 200 millioner mennesker skal ha mistet strømmen da alle landets storbyer, blant dem Karachi, Lahore og hovedstaden Islamabad, ble rammet.

Apple og Amazon sperrer Parler

Medieplattformen Parler, som er populær blant Trump-støttespillere i USA, er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting via Apples app-bibliotek. Apple mener plattformens innhold modereres for dårlig.

Samtidig har Amazon varslet at de vil slutte å være vært for Parler gjennom skytjenesten Amazon Web Services, ifølge Buzzfeed. Dermed vil Parler gå av nettet rett før midnatt søndag, med mindre de kan finne en annen vert.