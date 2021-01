Koronasmitte på ny restaurant i Kristiansand

Restauranten ligger i den populære gågata Markens i sentrum av byen og det har blitt påvist smitte hos gjester på restauranten lørdag. I tillegg viser det seg at ansatte har vært smittebærende siden mandag, skriver Fædrelandsvennen.

– Et nytt smitteutbrudd er begynnelsen på et større arbeid for oss, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

I en pressemelding fra kommunen bes alle som har besøkt restauranten siden mandag og fram til lørdag om å gå i ti dagers karantene og sørge for å teste seg. Alle som har symptomer må i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter må i karantene.

Restauranten ble stengt lørdag og har praktisert frivillig gjesteregistrering.

I romjulen ble over 40 smittet etter en musikkbingo på Bakgården Både Og i nærheten av gågaten.