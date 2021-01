Fortsatt størst tiltro til Solberg som statsminister

Det er en framgang på 3 prosentpoeng fra avisens forrige statsministermåling i november.

Selv om partimålingene er stadig tristere lesing for Ap-leder Jonas Gahr Støre, så kan han i alle fall trøste seg med at han fremdeles foretrekkes framfor Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre går fram med 1 prosentpoeng fra november til 24 prosent, mens Sp-lederen går tilbake fra 21 prosents oppslutning i november til 18 prosent i januar. Dog ligger begge et hav bak Erna Solberg som folkets foretrukne statsminister.

Hvis valget kun sto mellom Solberg og Støre svarer 55 prosent at de ønsker Solberg, og 35 prosent at de foretrekker Støre som statsminister etter høstens stortingsvalg. Det er en framgang på 5 prosentpoeng for Solberg og en tilbakegang på 4 prosentpoeng for Støre.

Hele 78 prosent av de spurte mener Solberg-regjeringen har håndtert koronapandemien svært godt eller ganske godt. 74 prosent svarte det samme i mai.