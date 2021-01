Politiet i Oslo sperret gater etter melding om bevæpnet person

Politiet meldte om hendelsen klokka 19.13 lørdag kveld.

– Vi har flere patruljer i Storgata etter at en person har utagert inne i en leilighet. Det er også meldinger om at personen kan ha et skytevåpen og at smell er hørt, skriver politiet om aksjonen.

Storgata og Hausmanns gate ble sperret.

Klokka 19.26 opplyser politiet at de hadde fått kontroll på en person inne i en leilighet, men at det ikke var funnet noe skytevåpen på stedet.

– Ingen er skadd. Vi undersøker meldingen om hva flere smell kan ha vært, skriver politiet.