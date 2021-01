Tre menn pågrepet etter knivslagsmål i Trondheim

De tre mennene, to i 20-årene og en i 30-årene, befant seg i et privat hjem på Øya i Trondheim da politiet gikk til aksjon lørdag ettermiddag. To av mennene sloss og det skal ha blitt brukt kniv.

– Det ble på bakgrunn av knivbruk besluttet å gjøre en væpnet aksjon, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det er ikke meldt om personskade etter hendelsen. Det er ikke kjent hva som er årsaken til oppgjøret, men politiet opplyser at de tre har en nær relasjon til hverandre.