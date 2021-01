Redningsaksjon etter savnet person i Ofotfjorden avsluttet

Etter at det ble tidligere lørdag ble brukt ambulansehelikopter, kystvaktskip og flere fartøy i søket, ble aksjonen i Ofotfjorden, omtrent 9 kilometer vest av Narvik, avsluttet klokka 18 lørdag kveld.

– Klokken 18 var det fortsatt ikke gjort funn og Hovedredningssentralen Nord-Norge avslutter redningsaksjonen. Det er gjort god innsats i søket, skriver HRS i en oppdatering hvor de takker alle som har deltatt.

Nordland politidistrikt har overtatt ansvaret for det som videre vil skje i saken.

Tidligere lørdag uttalte redningsleder Frode Iversen at de var helt sikre på at personen hadde falt over bord fra det 197 meter lange, finskregistrerte malmskipet, som var på vei inn til Narvik for å hente jernmalm.

Etter hendelsen meldte skipet fra til politiet, som varslet HRS. Meldingen kom klokka 10.27.

Ifølge NRK er den savnede personen ikke en del av mannskapet på skipet.