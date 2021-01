Entreprenører i Gjerdrum fikk godkjenne eget arbeid

Fire firmaer sto bak prosjektering, grunnarbeider og bygging av boliger i et av de hardest rammede boligfeltene etter leirskredet på Ask i Gjerdrum. Alle søkte om selv å få kontrollere at eget arbeid ble utført tilfredsstillende, noe som ble innvilget av kommunen, skriver Aftenposten.

Dette kommer fram i noen av dokumentene som kommunen har frigjort etter ulykken.

Et femte firma sto for byggingen av selve boligene. Også dette firmaet bekrefter overfor avisen at de selv godkjente arbeidet de hadde utført i 2006.

I 2008 og 2010 kom nye regler som sa at man ikke selv fikk godkjenne arbeider, men at uavhengige eksperter må stå for kontroll.

Alle arbeidene ble utført med utgangspunkt i grunnundersøkelsene som Norges geotekniske institutt (NGI) hadde utført.

I dokumentene kommer det også fram at kommunen hadde mulighet til utføre stikkprøver for å kontrollere arbeidet, men at det ikke ble gjort.