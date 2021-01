Gjerdrum-skredet: Pårørende til savnede ønsker fortgang i søk

– Vi er forbannet og frustrerte over fortsatt å gå og vente, sier Åse-Lill Næristorp, som er søsteren til savnede Ann-Mari Næristorp og tante til savnede Victoria Næristorp, til VG.

Tidligere i uka endret søket i skredet status fra å være søk etter overlevende til å være søk etter antatt omkomne. Politiet skjønner at situasjonen er krevende, men det må legges en plan for at søket kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, sier lensmann Karl-Vidar Solberg i Ullensaker lensmannsdistrikt til avisa.

– Dette er fortsatt et rasutsatt område og vi ønsker ikke ytterligere tap av menneskeliv.