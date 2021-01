Fare for streik i private omsorgsbedrifter fra lørdag morgen

Meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst. Fristen for å komme til enighet er midnatt, men ved 20-tiden fredag satt NHO og Fagforbundet fortsatt rundt forhandlingsbordet.

Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli streik i en rekke private behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, samt i ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen og Blindeforbundet. En kino og noen barnehager er også omfattet av tariffområdet.

Fagforbundet har i første omgang varslet at de vil ta ut 80 medlemmer i streik fra lørdag.

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundet mener deres medlemmer har sakket etter lønnsmessig over flere år i forhold til sammenlignbare grupper. I lønnsoppgjøret i 2019 løftet NHO sykepleierne i privat omsorg med 50-60.000 kroner. Nå krever Fagforbundet tilsvarende lønnsløft for alle sine medlemmer i sektoren, noe NHO har sagt nei til.