Babyen som døde i Trøndelag hadde flere skader

På forespørsel fra Adresseavisen har Inntrøndelag tingrett opphevet referatforbudet for den første fengslingskjennelsen mot ekteparet fra Nord-Trøndelag. Paret er siktet for grov familievold etter at barnet de hadde omsorg for ble innlagt 4. desember i fjor. Da spedbarnet døde seks dager senere av skadene ble paret fengslet i Inntrøndelag tingrett.

– De ferske skadene er anslått til å ikke være eldre enn én uke gamle, mens de eldre skadene anslås å være eldre enn tre uker gamle, står det i kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett, skriver avisa.

Barnet var plassert av barnevernet hos det nå siktede paret. Begge nekter straffskyld. Lille julaften ble paret løslatt fra varetekt.

Det er tidligere blitt kjent at kvinnen har forklart at hun var ute fra boligen en times tid den 4. desember, og at barnet var blitt dårlig mens hun var ute. Da hun kom tilbake ringte hun legevakten fordi hun var urolig over barnets pust og hudfarge. Mens hun var ute var det ektemannen som var hjemme med barnet paret.

– Siktede har hatt fornærmede under sin omsorg i den tiden skadene antas å være påført fornærmede, står det i kjennelsen.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Per Ove Sørholt, vil ikke kommentere opplysningene i kjennelsen.

Den endelige obduksjonsrapporten er ennå ikke klar. Det er ikke slått fast hvordan skadene har oppstått, og to sakkyndige er oppnevnt for å undersøke om de har en medisinsk forklaring eller om de var påført barnet.

– Det fremstår usikkert og uklart for oss hvordan de er oppstått. Det kan også være snakk om et uhell. Dette er en av hypotesene, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg ved Trøndelag politidistrikt.