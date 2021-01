Undersøkelse: Folk flest mener coronatiltakene ikke er for strenge

I undersøkelsen Norsk coronamonitor fra Opinion svarer nesten sju av ti at de ikke mener at retningslinjene som myndighetene har innført for å begrense coronasmitte er for strenge.

68 prosent svarer at tiltakene ikke er for strenge, mens 22 prosent er uenig. 10 prosent svarer verken eller.

Andelen som synes tiltakene er for strenge, har økt med 2 prosentpoeng siden desember – og ligger 4 prosentpoeng over gjennomsnittet for hele pandemien.

– Den første uken i det nye året og med flere nye tiltak, viser at folk flest forstår at pandemien fortsetter og forholder seg til det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Et flertall (56 prosent) svarer at de er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense coronasmitte kan forsvares. Kun 19 prosent er enig i påstanden, mens 25 prosent svarer verken eller.

Dette er nøyaktig det samme tallene som gjennomsnittet for hele pandemien.