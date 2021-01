Oslo Børs med rekorddag: Hovedindeksen endte over 1.000 poeng

Hovedindeksen på Oslo Børs passerte 1000-tallet kort tid etter åpning og lå for det meste like over merket gjennom dagen. Men kort tid før stengetid var det likevel usikkert om børsen ville lande over eller under 1000-tallet da handelen stengte.

Ved stengetid endte hovedindeksen på 1001,16 poeng, en oppgang på 1 prosent.

NEL ble fredagens mest omsatte aksje. Hydrogenselskapet endte med en oppgang på 5,21 prosent. Av andre tunge aktører steg Equinor 0,87 prosent, mens Scatec la på seg 2,27 prosent.

Rec Silicon (-3,65 prosent), Telenor (-1,09), Norsk Hydro (-0,02) og Yara International (-1,42) avsluttet uken med røde tall.

Prisen på et fat nordsjøolje steg fredag 1,54 prosent og ble ved 16.30-tiden omsatt for 55,34 dollar.

Også flere av de toneangivende børsene i Europa la på seg. I London økte FTSE 100-indeksen marginale 0,03 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris steg henholdsvis steg 0,52 og 0,35 prosent.