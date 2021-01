SV krever nytt klimaforlik

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er for «tam og treig» i den nye klimaplanen, mener Lysbakken.

– Regjeringens plan kommer til å bli enda dårligere hvis Rotevatn nå skal forhandle alene med Frp. Det eneste som kan redde denne planen, er et bredt klimaforlik, sier SV-lederen.

– Regjeringen lar oljedirektørene slippe for billig unna og lemper ansvaret over på kommunene og vanlige folk. Utslippsverstingene må stilles til ansvar, og penger må på bordet for klimatiltak over hele landet, sier han.

Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale

Frp-politiker Jon Georg Dale frykter utflagging av norske arbeidsplasser som følge av regjeringens nye klimaplan.

– Det virker som at regjeringen fremdeles ikke forstår at klimautfordringene er globale og ikke kun et lokalt problem i Norge, sier Dale til NTB.

Jon Georg Dale (Frp) er misfornøyd med regjeringens nye klimaplan. Foto: NTB scanpix

Regjeringen har gått inn for en skjerping av CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag.

– Virkemidler som å tredoble CO2-avgiften for norsk industri fram mot 2030 er en gavepakke til norske bedrifters konkurrenter i utlandet. Dette kan bety utflagging av norske arbeidsplasser og bedrifter som bare vil flytte utslippene og produksjonen til andre land, sier Dale.

For Fremskrittspartiet vil det også være uaktuelt å gå med på et forbud mot nye bensin- og dieselbiler fra 2025, opplyser Dale.

Naturvernforbundet: – Ikke ambisiøse nok

Naturvernforbundet mener regjeringens klimaplan ikke går langt nok, og at den unngår flere, store politiske spørsmål.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet er positiv til at regjeringen legger fram nye virkemidler, men mener klimaplanen ikke går langt nok. Foto: Alexander Vestrum

– Regjeringens forsinkede klimaplan ble lagt fram samtidig som det ble bekreftet at 2020 var det varmeste året noensinne. Planen inneholder en rekke nye virkemidler som vil sørge for økt tempo i utslippskuttene, men er ikke en fullstendig plan for omstillingen av Norge og legger ikke opp til ambisiøse nok utslippskutt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun mener at planen unngår flere, store politiske spørsmål som er helt nødvendig å svare på i omstillingen.

Naturvernforbundet er likevel positive til den varslede økningen av CO2-avgiften til 2.000 kroner, og til at Norge får et utslippsbudsjett som viser hvordan Norge skal kutte utslippene hvert år fremover.

– Dette er med på å sende et tydelig signal om at det kommer til å bli langt dyrere å forurense, og at vi må omstille oss, sier Lundberg.