Norsk Redaktørforening oppretter sak mot Document-redaktør Hans Rustad

– Har han bidratt til å rettferdiggjøre angrep på reportere, er det helt åpenbart i strid med medlemskap , sier styreleder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening til Journalisten.

Det var onsdag kveld at Document publiserte en kommentar skrevet av Hans Rustad som av flere har blitt tolket som at han legitimerer angrep på journalister. Under opptøyene i Washington onsdag ble flere journalister angrepet av opprørerne.

Flere profilerte personer i mediene har nå tatt til orde for å kaste Rustad ut av Redaktørforeningen.

Rustad sa til sin egen avis natt til fredag, før det ble offentlig kjent at Redaktørforeningen oppretter sak mot ham, at foreningen gjør en stor feil dersom de kaster ut Document.

– Da vil de signalisere at de har like stor forakt for alle de menneskene i Norge som liker Trump. Og de er ganske mange, sier Rustad.