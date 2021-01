Fire nye coronadødsfall ved sykehjem i Drammen siste døgn

Det var to kvinner og to menn som gikk bort torsdag, og alle var over 90 år gamle, opplyser Drammen kommune i en melding på sine nettsider.

– Smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er både stort og alvorlig, og jeg har stor medfølelse med alle dem som i løpet av den siste måneden har mistet nære familiemedlemmer på grunn av dette utbruddet, sier Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap).

FHI undersøker utbruddet

Fylkeslege i Oslo og Viken opprettet tidligere denne uken tilsyn mot Fjell bo- og servicesenter etter det store smitteutbruddet. NRK skrev tidligere denne uken at utbruddet er det største Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert på et sykehjem. FHI skal undersøke om det store utbruddet skyldes en mer smittsom variant av coronaviruset.

– Både beboere, pårørende, ansatte og kommunen og hele storsamfunnet trenger et svar på hvorfor smitten har spredt seg til å så mange på Fjell. Vi ønsker å unngå spekulasjoner om årsaken til at så mange er blitt smittet, sier Berg.

Kommunen skriver også at åtte beboere på sykehjemmet som har vært coronasmittet, nå er friskmeldte.

15 nye tilfeller i Drammen

I løpet av det siste døgnet har 15 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist coronasmitte. Én av dem er en ansatt på Fjell bo- og servicesenter.

De siste 14 dagene er det registrert 174 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Siden begynnelsen av mars har 2.107 personer bosatt i Drammen fått påvist coronasmitte, mens 43 personer har dødd med coronaviruset.