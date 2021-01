Fare for streik i private omsorgsbedrifter

Den to dager lange meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst.

Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli streik i en rekke private behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, samt i ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen og Blindeforbundet. En kino og noen barnehager er også omfattet av tariffområdet.

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundet mener deres medlemmer har sakket lønnsmessig kraftig etter over flere år i forhold til sammenlignbare grupper av ansatte. I lønnsoppgjøret i 2019 løftet NHO sykepleierne i privat omsorg med 50-60.000 kroner. Nå krever Fagforbundet tilsvarende lønnsløft for alle sine medlemmer i sektoren, noe NHO har sagt nei til.

Fagforbundet har i første omgang varslet at de vil ta ut 80 medlemmer i streik fra lørdag.

Tariffavtalen det strides om, er den såkalte overenskomst 453.

– Den siste tida har vi også sett at arbeidsgivere i for eksempel en del barnehager har byttet arbeidsgiverorganisasjon til denne avtalen for spare penger. En samlet fagbevegelse er negativ til at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for på sikt å kunne spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår, uttaler Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg på Fagforbundets hjemmeside.