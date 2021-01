Solberg hardt ut mot Trump: – Dette er helt uakseptabelt

– Som mangeårig parlamentariker i det norske Storting er det sterkt å se bilder av parlamentarikere i andre land som gjemmer seg under en mobbs inngripen og angrep på et parlament. Det er særlig sterkt å se at de bildene skjer fra en nær alliert, som ofte har vært demokratiets fremste forsvarer i internasjonal politikk, nemlig USA, sa Solberg torsdag.

Hun kaller opptøyene i Washington D.C. sjokkerende og retter samtidig krass kritikk den avtroppende presidenten.

– Det er ingen tvil om at han har ansvar for den polariseringen og å oppildne sine tilhengere til ikke å akseptere valget. Det er det som er bakgrunnen for hele den opphetede situasjonen, sa Solberg.

– Vårt viktigste budskap er å si at dette er helt uakseptabelt. I et demokrati skal den tapende part faktisk anerkjenne sitt valgnederlag, innrømme det og bidra til en fredelig maktoverføring til andre.

På pressetreffet ble Solberg utfordret på om hun har tatt sterk nok avstand til Trump før. Hun forsvarte seg ved å påpeke at hun flere ganger har tatt til motmæle mot ham i enkeltsaker.

Men Norge er også avhengig av USA.

– Jobben min er først og fremst å sikre norske interesser og at norsk sikkerhet ivaretas.