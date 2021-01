Listhaug: – Trump er ikke skikket til å være president

– Trump har ansvaret for at han har oppildnet disse massene over lang tid , sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under Politisk kvarter på NRK.

Onsdag ettermiddag lokal tid stormet en gruppe opprørere seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. i USA mens Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget.

Listhaug presiserer at opprørerne også selv er ansvarlige. Hun er opprørt over scenene som utspilte seg i Washington onsdag.

Flere har tatt til orde for at visepresident Mike Pence bør ta over som president fram til Joe Biden formelt innsettes om to uker. Listhaug er enig.

– Trump er ikke skikket til å være president etter det vi har sett nå, men det er amerikanske politikere som skal bestemme det, sier hun.

Listhaug fikk også spørsmål av NRK om hun burde ha kritisert Trump tydeligere i løpet av de fire årene han har hatt makten.

– Jeg tror ikke en politiker i Norge som sitter på Stortinget, ville ha gjort noe inntrykk verken på Trump eller andre, sier hun.