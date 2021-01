Guldvog: – Det kan bli en veldig vanskelig tid framover

– Det kan bli en veldig vanskelig tid fremover gitt at vi ikke får kontroll på smitten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Usikkerhet rundt smittespredingen i julen og de nye mutasjonene av koronaviruset var blant hovedårsakene da regjeringen strammet kraftig inn på de nasjonale tiltakene tidligere i uken.

Smittetallene som nå kommer inn, begynner å gi et bilde av hvordan det har gått i julen, men det er fortsatt i tidligste laget. Og tallene peker feil vei.

Onsdag ble det registrert ny døgnrekord, med 930 nye smittede, og torsdag ble det registrert 787 nye koronasmittede siste døgn.

– I løpet av den neste uken og i hvert fall i løpet av i 14 dager vil vi kunne si mye mer om hva som har skjedd i julen og i hvor stor grad det har påvirket smittemønstrene i ettertid, sier helsedirektøren.

Kan bli strengere

Han er bekymret for hva som kan skje.

– Mange rapporterer at de har hatt mer nærkontakt med flere mennesker gjennom julen enn de ellers har. Det gir grunnlag for en viss uro og bekymring for at den økningen i smittetall som vi nå observerer, kan være starten på noe som kan bli enda større, sier han.

Resultatet kan bli enda strengere tiltak dersom trenden ikke snus.

– Vi vil få flere innleggelser, større belastning på sykehusene og sykehjemmene våre, og flere dødsfall, sier Guldvog.

Oppgang i smitte

Onsdag la direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg fram tall fra en ny ukesrapport som viste at det ble meldt om 3.740 nye koronatilfeller i forrige uke. R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet smitter videre, beregnes nå til 1,4.

Stoltenberg mener at rapporten gir svar på noe av den usikkerheten de har hatt rundt utviklingen i julen. Og tallene går feil vei.

– Det er helt åpenbart at vi nå har den stigningen vi har vært bekymret for. Vi ser at vi har for få som testes, og andelen som tester positivt, har gått opp.

Andelen positive koronatester økte fra 2,0 prosent i uke 51 til 3,6 i uke 53. Samtidig var det færre som testet seg.

Rask utvikling

Mange har latt seg overraske over at helsemyndighetene 29. desember ikke rådet regjeringen til innstramminger i tiltakene, men at de noen få dager senere – 2. januar – foreslo nye, og svært inngripende, nasjonale tiltak.

Hva skjedde?

– Det kom ny informasjon som var spesielt knyttet til det nye muterte viruset, men også knyttet til manglende oversikt som følge av at færre testet seg, og at andelen som testet positivt, gikk opp, sier helseminister Bent Høie (H).

Han understreker at det heller ikke var sånn at regjeringen ikke innførte andre tiltak i romjulen. Blant annet innførte de obligatorisk testing for reisende til Norge.

Portforbud

Onsdag ble det også klart at regjeringen har laget et lovforslag om portforbud for å hindre smittespredning, som nå sendes på høring. Flere land har innført dette.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) understreker at et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme tilfeller. Det vil eksempelvis være ved ekstremt høy smittespredning og sprengt kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

– Sånn er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt, sier hun.