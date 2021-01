Mann skal ha truet Jon Helgheim – nå må han møte i retten

I meldingen oslomannen i 20-årene sendte til Jon Helgheim 15. juni i fjor, står det ifølge tiltalen blant annet:

«Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang.»

313 og Young Bloods er kriminelle gjenger og nettverk i Oslo, mens 187 henviser til lovparagrafen i California som omhandler drap.

Mannen er tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet på grunn av meldingen til stortingsrepresentanten. Saken mot mannen går i Oslo tingrett torsdag denne uken.

Innrømmer å ha sendt meldingen

Tiltaltes forsvarer, advokat Ole Strømmen, sa søndag til Avisa Oslo at mannen ikke bestrider at han sendte meldingen. Mannen erkjenner likevel ikke straffskyld for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

– Han kommer ikke til å anføre at det ikke var han som sendte Facebook-meldingen. Han har forklart at det var en spontanreaksjon på at han er blitt provosert av en del meningsytringer som Helgheim har kommet med, sa Strømmen.

Ifølge forsvareren har mannen heller ikke tilknytning til gjengene han viser til i meldingen.

– Han har forklart at det ikke lå noe alvor bak meldingen, men at det var et uttrykk for frustrasjon, sier advokaten.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av en hagle og patroner uten å ha tillatelse. Ifølge Strømmen har han forklart at han oppbevarte det for noen bekjente.

– Ikke greit

Jon Helgheim anmeldte meldingen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter at han mottok den i fjor sommer.

– Jeg er ikke lettskremt, men å forsøke å true politikere til ikke å si sin mening er ikke greit, sa Helgheim til Nettavisen i fjor sommer.

Mannen ble pågrepet av PST 2. juli på grunn av gjentakelsesfare, og ble fengslet etter pågripelsen.

Han er domfelt flere ganger tidligere.