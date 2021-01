Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne – streik avverget

Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen løp ut ved til midnatt natt til torsdag. Like etter klokken 5 torsdag morgen melder Riksmekleren at NSF og KS har kommet fram til en akseptert løsning.

Dermed er en sykepleierstreik avverget. Sykepleierforbundet varslet på forhånd plassfratredelse for i alt 105 arbeidstakere i fem kommuner dersom det ikke ble en løsning hos Riksmekleren.

Meklingsløsningen betyr at NSF omfattes av den samme hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, opplyser KS. Det betyr en ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

– Vi er glade og utrolig lettet over at vi unngår en sykepleierstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Norge og norske kommuner står i og skal gjennom denne våren, trenger vi alle gode krefter, og ikke minst dyktige sykepleiere, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS.

Sykepleierforbundet er fornøyd med å ha sikret godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere, at flere kan ta videreutdanning med full lønn og at et partssammensatt utvalg skal se på hvordan folk søker seg til sykepleieryrket.

– Dette tariffoppgjør løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.