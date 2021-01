Kommuneleger etterlyser presis koronainformasjon fra helseministeren

I et innlegge på NRK Ytring tar 59 kommuneleger fra hele landet et oppgjør med måten regjeringen og helsemyndighetene informerer på.

– Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer, og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse, skriver legene.

Mener de må tolke

De viser til at slike presseseanser ofte fører til et vell av spørsmål fra kommunens innbyggere, organisasjoner og virksomheter.

– Dette knekker snart våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen, skriver legene.

– Vi er således de første timene avhengig av å «tolke» det som blir sagt fra de ansvarlige, heter det videre.

Kommunelege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel i Vesterålen er en av dem som har skrevet under oppropet. Han mener et lite forvarsel fra regjeringen ville hjulpet mye.

– Et godt eksempel der de fikk det til var da man skulle starte med hurtigtesting. Da fikk vi melding dagen før der ble offentliggjort. Dermed hadde vi svarene klare da folk ringte med spørsmål, sier han til Klassekampen.

Høie lover bedring

Helseminister Bent Høie (H) svarer i et innlegg at regjeringen har måttet handle raskt for å slå ned smitte raskt og at det noen ganger kan bli uforutsigbart.

Han lover likevel at informasjonsflyten skal bli bedre.

– Vi vil sikre at de får vite når pressekonferansene finner sted, og hvor de kan finne kvalitetssikret informasjon om tiltakene som blir varslet. Helsedirektoratet får nå i oppdrag å sørge for at kommuneoverlegene får informasjon om dette, skriver Høie på NRK Ytring.