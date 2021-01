Nordmenns forbruksgjeld minket med 15 milliarder i fjor

De ferske tallene viser at nordmenn ved årsskiftet hadde 175,8 milliarder kroner i usikret gjeld. Det er 15 milliarder kroner mindre enn for ett år siden, skriver Dagens Næringsliv.

Nedgangen skjer til tross for en rekordhøy julehandel. I desember gikk den usikrede gjelden ned med 200 millioner kroner, tilsvarende 0,1 prosent.

– Vi vet jo at julehandelen tradisjonelt medfører økt bruk av penger, og vi var jo litt spente også fordi vi i november så at økt bruk av kredittkort særlig knyttet til Black Week. Så vi var litt forberedt på at den trenden ville fortsette også ut i desember, men så fikk vi altså en marginal nedgang i stedet, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til avisen.