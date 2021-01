Erna Solberg: – Et uakseptabelt angrep på demokratiet

– President Trump har ansvaret for å stoppe dette. Skremmende bilder, og utrolig at dette er USA, skriver hun videre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier president Donald Trump har ansvar for å sørge for at demonstrasjonen mot Kongressen kommer under kontroll.

– Det som nå utspiller seg i Washington DC, er dypt opprørende og alvorlig og et helt uakseptabelt angrep på demokratiet. President Trump har et særlig ansvar for å sørge for at situasjonen kommer under kontroll, skriver Søreide på Twitter onsdag kveld.

Bevæpnet politi sikter våpnene sine mot den barrikaderte døren inne i kongressbygningen, hvor Trump-tilhengere har tatt seg inn. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Foto: NTB scanpix

– Skremmende bilder

Beskjeden kommer samtidig med at tusenvis av demonstranter har brutt gjennom sikkerhetsbarrierene rundt den amerikanske kongressbygningen. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier demonstrasjonene i Washington er et angrep på det amerikanske demokratiet.

– Uvirkelige, sjokkerende og skremmende bilder og rapporter fra Washington og kongressbygningen. En svært alvorlig situasjon og et angrep på det amerikanske demokratiet, skriver den norske stortingspresidenten på Twitter onsdag kveld.

– Et sjokkerende angrep på demokratiet

Også Arbeiderpartiets leder Jonar Gahr Støre reagerer på den dramatiske hendelsen.

– Stormingen av kongressen i Washington er et sjokkerende angrep på demokratiet i USA. Det historiske ansvaret er blytungt for president Trump. I kveld gjøres varig skade på USAs omdømme. Men kraften i det demokratiske demokratiet vil stå imot, skriver Støre.

Nato-sjef Jens Stoltenberg beskriver situasjonen som sjokkerende.

– Sjokkerende scener i Washington DC. Utfallet av dette demokratiske valget må bli respektert, tvitrer Stoltenberg.