Utreisefristen til Mustafa Hasan utsatt – får fullføre skolegangen

Utvisningssaken har vakt mye engasjement, blant annet i Asker hvor Hasan bor og går i tredje klasse på Nesbru videregående skole. Nå opplyser advokaten hans, Nicolai Skjerdal, at fristen for utreise er utsatt til 1. juli.

– Begrunnelsen UNE gir, er at de finner det rimelig at han får fullføre videregående skolegang. Han har ett semester igjen, sier Skjerdal til NTB.

Fristen er allerede utsatt to ganger. Hasan fikk først beskjed om at han måtte forlate Norge innen 7. desember. Senere ble fristen utsatt til 28. desember og deretter til 18. januar.

– Vi er jo glad for å slippe å slite med utreisefrister hver fjerde uke slik det har vært til nå, og også glad for at Mustafa får fullføre videregående skolegang. Det skulle egentlig bare mangle, sier Skjerdal.

Håper på avklaring i retten

Han mener utsettelsen er et skritt i riktig retning, men at det ikke løser saken all den stund staten fastholder at utvisningsvedtaket mot Hasan er gyldig. Advokaten har tatt ut søksmål på vegne av Hasan om dette vedtaket og håper nå også at dette kan bli behandlet i retten før neste utsendelsesfrist.

– Jeg vil tro utreisefristen også oppfattes som et visst press for domstolen om å komme med en rettsavgjørelse før den tid, sier Skjerdal.

Øyvind Trydal i støttegruppa for Mustafa Hasan er fornøyd med utsettelsen.

– Vi er veldig glad for at Mustafa nå kanskje kan få behandlet kravet om opphold rettslig før han blir deportert, og at han kan ferdigstille videregående skole. Vi er skuffet over at utsatt iverksettelse ikke er knyttet til ferdig rettslig behandling, sier han til NTB.

– Forskjellsbehandling

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake fordi moren, som opprinnelig er palestinsk, men var gift i Jordan, hadde opplyst at hun kom fra Palestina.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og i november mottok han et endelig utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).

Et sentralt punkt i søksmålet mot UNE er at Hasans ett år eldre bror, Abdel, har fått opphold.

– Forskjellsbehandlingen er uforståelig og usaklig, sa Skjerdal i slutten av desember.