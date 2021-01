Utbredt bruk av falske coronatester ved innreise til Norge

– Mange har prøvd å komme seg inn i Norge ulovlig med falsk dokumentasjon, sier politiinspektør Torill Sorte i Sørøst politidistrikt til Sandefjords Blad.

Seksjonsleder for grensekontroll i Vest politidistrikt, Nils Petter Kjeilen, sier at kontrollene på Bergen lufthavn ikke har avdekket falske coronapapirer under grensekontroll.

-Men siden nyttår er ti personer bortvist fra Bergen lufthavn, sier Kjeilen til NTB.

Karantenehotell og bortvisning

Lederen for seksjon grensekontroll i Sørvest politidistrikt, Kjetil Andersen opplyser til NTB at det siden nyttår har vært 14 beslutninger om bortvisning, mens to snudde frivillig.

I tillegg er tre bortviste fra Haugesund lufthavn. Ved Danmarksferjas ankomst i Risavika er tre besluttet bortvist, seks satt i karantene, mens to snudde.

Ved Stavanger Lufthavn er 66 sendt på karantenehotell og åtte bortvist hittil i år.

I løpet av årets tre første dager ble i alt 54 personer bortvist fra Torp flyplass i Sandefjord på grunn av falske, mangelfulle eller manglende negative covid-19-tester ved innreise, eller uorden rundt hvordan karanteneplikten skal gjennomføres.

Dokumentasjon

Ifølge Sorte skal dokumentasjonen på en covid-19-test være i et bestemt format og på et språk grensekontrollen forstår, altså norsk eller engelsk.

Det betyr at selv om testresultatet er riktig, blir dokumentasjonen avvist fordi den ikke oppfyller formkravene.

En stor andel av de reisende er polske, rumenske, litauiske, svenske eller engelske statsborgere, og mange har fast bostedsadresse og jobb i Norge.