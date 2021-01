Oslo forlenger coronatiltakene og stanser fritidsaktiviteter innendørs for barn

I tillegg stenges fritidsklubbenes begrensede tilbud. Ellers er tiltakene de samme som tidligere.

– Som forventet har smittetallene skutt i været nå på nyåret, sannsynligvis som følge av samvær i julen og reiser. Smittetallet er i dag over 200 i Oslo for første gang siden 19. november. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å forlenge nedstengingen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

De strenge coronatiltakene ble innført 10. november. Tiltakene varer opprinnelig til torsdag, men byrådslederen varslet allerede mandag at det er uaktuelt med noen lettelser nå.

Gult nivå på barneskoler

Byrådet beholder gult nivå i barnehagen og barneskolen. Regjeringen besluttet rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler søndag.

– Det har hele tiden vært viktig for byrådet å skåne barn og unge mest mulig. Det er nettopp noe av grunnen til at andre tiltak er så strenge. Vi ber for eksempel folk ikke gå på besøk til hverandre og bidra til mulig smitte, slik at ansatte i barnehager og skoler kan få utføre den viktige jobben de gjør. Derfor innfører vi ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager nå, men beholder gult nivå, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

– Dette er i tråd med anbefalinger fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Av samme grunn vil det være tiltak for barn og unge vi først vil vurdere lettelser, fortsetter hun.

Stadig flere tester seg

Mandag og tirsdag ble det avlagt nesten 4.000 tester daglig. På de roligste juledagene var tallet under 1.000.

– Det høye antallet tester lover godt for å fange opp så mye smitte som mulig, for å kunne spore den og for å kunne bryte smittekjeder. Jeg oppfordrer på det sterkeste alle med symptomer til å teste seg: Husk at test er gratis, at vi har over 20 teststeder i byen og at det er mulig å teste seg hjemme om man ikke er i stand til å komme seg til teststedene, sier byrådsleder Johansen.

Byrådet vil vurdere tiltakene på nytt før 21. januar. Hovedstaden har registrert 1.471 nye coronasmittede de siste 14 dagene. De fleste smittede er mellom 20 og 29 år.