Onsdag ettermiddag opplyser politiet på Twitter at to tjenestepersoner er blitt slått i hodet etter at de rykket ut til et oppdrag på en bensinstasjon i Gol.

Politiet hadde fått melding om ordensforstyrrelser på stedet.

– Begge er skadet og må til legevakt, skriver politiet.

Videre opplyser de at de har kontroll på mannen, som er i 50-årene.