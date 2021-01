Bodø satte fastlege først i vaksinekøen – legger seg flat

– Det er en glipp fra oss. Vi var ikke oppmerksom på at alle dosene den første uken skulle gå til sykehjemsbeboere, mens helsepersonell først skulle vaksineres i uke 2. Men til vårt forsvar kommer det mange skriv som vi skal holde oss oppdatert på, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen til NRK.

Fram til nylig var sykehjemsbeboere først i køen, men 30. desember kunngjorde Folkehelseinstituttet at det høyest prioriterte helsepersonellet skal vaksineres samtidig med de eldste, men først fra uke 2.

Dosen ble satt onsdag formiddag. Kalstad er fastlege og jobber på legevakta og luftveislegevakta, noe som gjør at hun defineres som kritisk helsepersonell.

– Retningslinjene ble endret, og da tenker jeg at det er viktig at vi som helsepersonell går foran og viser at vi oppfordrer andre å ta vaksinen, sa Kalstad til TV 2.