NVE om Gjerdrum-skredet: – Et stort og omfattende arbeid ligger foran oss

– Den intense perioden med søk etter overlevende i Gjerdrum er over. På vegne av NVE vil jeg kondolere til de som har mistet sine kjære, og uttrykke vår sorg og medfølelse til alle de berørte og evakuerte, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at redningsmannskapene avslutter letingen etter overlevende og at de har gått over til å søke etter antatt omkomne.

Det er fremdeles tre personer som er savnet etter skredet natt til onsdag i forrige uke, mens sju personer er bekreftet omkommet.

– Arbeidet på Gjerdrum er ikke over, det går bare inn i en ny fase. Det er et stort og omfattende langsiktig arbeid som nå ligger foran oss, sier Lund og fortsetter:

– Det er for tidlig å si noe om omfanget og innholdet av dette arbeidet. Men Gjerdrum kommune vil nok trenge mye støtte også framover. Vi i NVE vil bistå det vi kan også i det langsiktige arbeidet på Gjerdrum, sier Lund.

Se video: Dronebilder fra rasområdet