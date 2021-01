Norge eksporterte sjømat for 106 milliarder i 2020

Til sammen økte eksportvolumet med 2 prosent. Verdien av sjømaten ble derimot redusert med 1 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med rekordåret 2019, opplyser Norges sjømatråd.

– Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av koronapandemien, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet peker på fem årsaker til at 2020 ble tidenes nest beste år for norsk sjømateksport: En svekket norsk krone, omstilling i sjømatnæringen, vekst i enkeltarter som makrell og sild, høy eksportverdien for laks og at norsk sjømat er etterspurt globalt.

– Jeg er glad for at sjømateksporten igjen passerer milepælen på 100 milliarder kroner i eksportverdi. Første gang vi klarte dette var i 2019, og at dette gjentar seg i koronaåret 2020, er fantastisk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i pressemeldingen.