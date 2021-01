Professor: – Barnesmitte er undervurdert

– Det har hele tiden vært en slags myte at barn ikke blir smittet så lett, eller ikke smitter andre så lett. Jeg tror vi bare må legge den forestillingen til side. Dette med barnesmitter er en undervurdert sak, sier Westin til Dagbladet.

Han sier at den nye smittesituasjonen kan bety stengte skoler i tiden framover og viser til nedstengingen fra 12. mars. I ettertid har Folkehelseinstituttet (FHI) sagt at stengingen ikke var nødvendig.

– Det svaret tror jeg vi skal holde åpent. Med fortsatt høy smittespredning så er skolestenging også et alternativ, sier Westin.

Regjeringen innførte søndag rødt nivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler er fram til 18. januar. I områder med høyt smittetrykk kan det også innføres for barneskolen. Det er blant annet gjort i Stavanger og Sandnes.

FHI viser til at deres oppfatning av barn som smittespredere ikke har endret seg og at det er en generell enighet om at skolestenging bør være siste tiltak som setter i verk.

– Barn og ungdom i alle aldre kan bli syke og de kan smitt andre, men yngre barn ser ut til å være mindre mottakelige for infeksjon, og når de blir syke fører det sjeldnere til videre smitte som smitte hos ungdom og voksne gjør, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til avisen.