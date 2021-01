Frykt for smitteutbrudd før lofotfiske

– Det er ikke tvil om at det er et problem og en stor risiko når så mange gjestearbeidere skal komme på kort tid, og jobbe under forhold hvor det er vanskelig å opprettholde god avstand, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel til Dagens Næringsliv.

Han peker på at «ren statistikk» tilsier at de flere tusen arbeiderne fra utlandet vil føre til lokal smitte.

– Smitteutbrudd blant fremmedspråklige og grupper som ikke kjenner samfunnet like godt som oss er vanskeligere å håndtere. Om dette kommer samtidig med en periode hvor de ansatte i kommunene samtidig er opptatt med vaksinering, kan det bli krevende, fortsetter Bleidvin.

Han får støtte fra kommunelege Tor Claudi i Bodø som mener det er «en illusjon at dette ikke vil føre til mer smitte».

– Spørsmålet er om en kan kontrollere det, sier Claudi i kommunen som mange reiser gjennom på vei til sesongarbeidet.

I Øksnes kommune i Vesterålen, som tar imot om lag 450 utenlandske arbeidere, sier kommunelegen og ordføreren at de er godt forberedt på å håndtere smitterisikoen.