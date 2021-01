Statsministeren: Mine tanker går til de som har mistet sine kjære i Gjerdrum-skredet

Solberg sier i en uttalelse at tankene hennes går til de som har mistet sine kjære i skredet, etter at politiet tirsdag opplyste at det ikke lenger er håp om å finne overlevende i skredområdet i Ask i Gjerdrum kommune.

– Ikke minst er det vondt å tenke på at barn har gått bort. Jeg vil takke redningsmannskapene som har gjort alt de kan for å redde liv, sier Solberg, som besøkte redningsarbeiderne i Gjerdrum etter skredet forrige onsdag.