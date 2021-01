Redningsmannskapene går foreløpig ikke inn i skredområdet igjen

– Sånn som det er nå, vil man ikke gå inn igjen i området. Det er også fordi det går et skille her mellom redningsaksjonen og søk etter antatt omkommet. Da er det et annet sikkerhetsregime som gjelder, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist på en pressekonferanse i 15-tiden tirsdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt også at de ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet.

Like før klokken 12 ble redningsmannskapene evakuert fra skredområdet etter at det gikk et nytt skred. NVE gjør nå undersøkelser for å vurdere risikoen ved å sende inn mannskaper på nytt.

– Vi avventer vurderinger fra NVE om hvordan vi best skal gripe an søket videre, sier Alkvist.