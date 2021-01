Ingen funn i Gjerdrum i natt



Det ble natt til tirsdag ikke gjort nye funn i skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune. Tre personer er fortsatt savnet etter leirskredet 30. desember.

– Jobben har pågått i hele natt. Det er jobbet etter den planen som ble lagt i går. Det er et hus, som står på hodet, som de har tatt seg gjennom grunnmuren og fått hull på det og jobber seg videre inn i huset, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Kampklar Trump og Biden

Joe Biden ba på et valgarrangement velgerne i Georgia om å sikre demokratisk flertall i Senatet når de går til urnene igjen i morgen. Da er det omvalg på delstatens to senatsplasser. Kampen står mellom to sittende republikanere og to demokratiske utfordrere. Utfallet kan bli avgjørende for hvilket av de to partiene som får flertall i Senatet.

Også Donald Trump var i Georgia i natt, der han viste støtte til de republikanske senatorene. Han lovet å kjempe hardt for å beholde flertallet i Senatet. Trump brukte også mye av taletiden på å gjenta påstander om valgfusk i presidentvalget.

531 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 531 koronasmittede i Norge. Det er 87 flere enn dagen før og på samme nivå som samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 51.241 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ansatt til sykehus etter arbeidsulykke i Trondheim

En person er sendt til sykehus med brannskader etter en arbeidsulykke ved en fabrikk i Trondheim.

– Vedkommende er fraktet til sykehuset med brannskader, sammen med kollega som følges opp av helsevesenet etter å ha pustet inn røyk, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Vaksine godkjent i Mexico

Mexicos helsemyndigheter har nå nødgodkjent koronavaksinen som er utviklet av legemiddelgiganten AstraZeneca og Oxford-universitetet. Landet har fra før godkjent vaksinen fra Pfizer og Biontech.

AstraZeneca- og Oxford-vaksinen er tidligere innvilget godkjenning i Storbritannia, India og Argentina, og Storbritannia tok den i bruk i går.

Proud Boys-leder pågrepet

Enrique Tarrio (36), leder for den høyreekstreme gruppen Proud Boys, er pågrepet i Washington. Han er siktet for ødeleggelse i en metodistkirke der han og andre angivelig satte fyr på et Black Lives Matter-banner 12. desember. I tillegg siktes han for å være i besittelse av to våpenmagasiner.

Proud Boys støtter president Donald Trump og planlegger å demonstrere i Washington onsdag når Kongressen samles for å sertifisere resultatet fra høstens presidentvalg.