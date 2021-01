Lokal golfklubb utbedret gangvei like nedenfor skredområdet i november

Nettavisen skriver om arbeidene som golfklubben selv la ut flere bilder om på sin Facebook-side i november.

– Vi har tenkt på om arbeidet med turveien kan ha påvirket raset, men føler oss ganske trygge på at det ikke er tilfelle, svarer styreleder Ove Silkoset i Gjerdrum golfklubb.

Han forklarer at arbeidene var små og betegner det som en overflatebehandling. Det ble ikke søkt om tillatelse før de startet utbedringen. Nå vil styrelederen ikke spekulere på om det kan ha hatt betydning for grunnforholdene i området og viser til at alt vil bli etterforsket.

– Vi forbedret en allerede eksisterende turvei som ble godkjent da golfbanen sto klar. Vi gikk ikke mer enn cirka 30 centimeter ned i bakken, sier Silkoset.

Seniorgeolog Anders Solheim ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), sier at all anleggsvirksomhet i området de siste 15 årene, nå vil bli undersøkt for å finne årsaken til skredet natt til 30. desember.