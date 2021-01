Gjerdrum-skredet: Letemannskapene søker døgnet rundt etter overlevende

Ved 18.30-tiden mandag var det fortsatt ikke gjort noen nye funn, men redningsarbeidet vil fortsette mot kveld og gjennom natten. Det opplyser politiets innsatsleder qk9z7mfaem0.

– Det jobbes fortsatt i skredgropen, sier Myrbø.

– Tilbakemeldingene vi får, er at det går greit og at det fortsatt er tøffe forhold, men det er ikke noe problem å fortsette resten av kvelden og ut over natten.

Innsatslederen bekreftet at det fortsatt er en redningsaksjon og at de dermed leter etter overlevende.

Til nå er seks av de sju som er funnet omkommet i leirskredet på Ask i Gjerdrum, identifisert. I alt ti personer var savnet etter leirskredet som gikk natt til onsdag 30. desember.