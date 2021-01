Økt smittepress på sykehjem i Oslo – ber pårørende bli hjemme

To beboere på Sofienberghjemmet som var syke med covid-19, døde torsdag og søndag. Søndag døde også en covid-19-syk beboer på Fagerborghjemmet. I alt har 44 beboere på Oslos sykehjem dødd som følge av virussmitte. Nå slår Sykehjemsetaten alarm om økt smittepress og flere syke. Seks sykehjem har smitteutbrudd.

– 45 ansatte og 22 beboere er nå smittet med covid-19. Det er nå smitteutbrudd på Nordberghjemmet, Uranienborghjemmet, Hovseterhjemmet, Sofienberghjemmet, Oppsalshjemmet og Fagerborghjemmet, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han sier det i julen har vært flere tilfeller der pårørende har tatt med smitte inn i sykehjemmene. Nå anbefaler Jagmann pårørende om ikke å komme på besøk før beboerne på sykehjemmene er vaksinert, med mindre det foreligger situasjoner som krever besøk.

Snittalderen på de døde er 85 år, og de fleste av dem har hatt flere sykdommer. Sykehjemsetaten skjerper reglene for besøk til ett per uke og da maksimalt to besøkende om gangen. Beboere på 5 av 39 sykehjem i Oslo ble vaksinert i romjulen. Denne uken skal beboere på ytterligere 27 sykehjem vaksineres.