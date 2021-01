Kommunikasjonsverktøyet Slack ute av drift

Den første meldingen om at kunder hadde trøbbel med å komme seg inn i chattekanalen kom mandag ettermiddag klokka 16.14.

En halv time senere meldte selskapet på sine nettsider at de fortsatt jobbet med å løse problemene for sine 12 millioner brukere.

Ved 19-tiden opplyste Slack at flere av brukerne klarte å logge seg inn, men at tjenesten hadde redusert ytelse. Selskapet skriver at de beklager overfor sine kunder.

Også flere andre nett-tjenester, deriblant Google, Zoom og Microsoft Teams har problemer, ifølge VG . Avisen viser til oversikten til nettsiden Downdetector ved 17-tiden.