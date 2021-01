Seksmannsbolig flyttes for hånd i søket etter leirskredet i Gjerdrum

Søket i skredområdet i Gjerdrum har fortsatt mandag, men foreløpig er det ikke gjort nye funn.

Nå skal en seksmannsbolig flyttes for hånd i søket etter leirskredet, fortalte brannvesenets innsatsleder Morten Thoresen da han orienterte pressen mandag ettermiddag.

– Dette er et stort hus, en seksmannsbolig. Hele den boligen skal flyttes for hånd. Det sier seg selv at det er masse arbeid.

– Det tar tid, sier Thoresen.

Til NTB forklarer innsatslederen at deler som ikke er små nok, må de dele selv. Delene legges ut på et område som allerede er søkt gjennom, men det er enkelte deler som krever mye muskelkraft. Rundt 35 mann har mandag jobbet med dette.

Boligen inneholder ingen hele rom, men kan inneholde såkalte luftlommer som på det største ikke er større enn rundt en kubikkmeter, kanskje to.

– Eventuelle overlevende må befinne seg i disse luftlommene, sier Thoresen.

Han forteller at arbeidet vil fortsette med to team utover kvelden og natten.