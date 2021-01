– Jeg har egentlig ikke ord for hvor imponert jeg er over både frivillige og de som bidrar med gjenstander og klær. Det har vært helt fantastisk, sier korpsleder Øyvind Ordemann i Nannestad og Gjerdrum Røde Kors til NTB.

Alt fra barneleker og store klesmengder til dopapir og godteri har funnet vei til idrettshallen, som ligger en drøy mil nord for skredstedet. Garderobene brukes også til lagring, og utenfor fylles konteinere.

– Det er ingen mulighet for oss å ha oversikt. Det er store mengder, sier Ordemann.

Kommer langveis fra

Korpslederen opplyser at folk kommer fra både Romerike og andre steder av landet. Selv har han blitt ringt av en svenske og møtt en giver som tok turen fra Nord-Norge.

– De klarer ikke å få gitt nok, og de ville gjerne ha gjort mer.

Å holde tellingen over antall givere har Røde Kors gitt opp for lengst.

– Vi trodde i utgangspunktet at vi kunne bruke korpshuset vårt, men det gikk en times tid før jeg skjønte at vi måtte hive oss rundt og finne en annen løsning. Selv her er det for lite, og her er det stort, uttaler Ordemann.

Store mengder klær og gjenstander oppbevares i Holterhallen. Foto: Lise Åserud / NTB

Slik foregår tildelingen

De som er rammet av skredet, kan enten besøke Holterhallen eller sende en bestilling som blir levert. Røde Kors lover å hjelpe dem som møter opp i idrettshallen i Nannestad kommune.

– Her følger en guide med sånn at de får med seg det de trenger. Det generelle med nordmenn er at vi er for beskjedne, og mange føler at noen trenger det mer og derfor ikke tar noe, sier korpslederen.

Dersom det blir klær og gjenstander til overs, blir andre veldedige organisasjoner kontaktet. Ordemann forsikrer at ingenting skal kastes.

Det var natt til 30. desember at klikkleireskredet gikk i Gjerdrum. Foto: Jil Yngland / NTB

Våknet til flere alarmer

Det var natt til onsdag i forrige uke at kvikkleireskredet gikk. Søndag var det funnet totalt sju omkomne, mens tre personer hadde status som savnet.

– Folk er preget. Vi er vant til å få savnetmeldinger eller mindre ting, men da telefonen min ringte onsdag like etter klokka 4, skjønte jeg fort at det var noe mer. Så mange alarmer og telefoner som jeg fikk samtidig, det håper jeg at jeg aldri får igjen, sier Ordemann.

Korpslederen er en av mange som har tatt i et tak siden katastrofen skjedde.

– Jeg har egentlig mistet litt kontroll over hvor mange dager jeg har vært her. Jeg tror jeg har sett sengen to ganger.

Priser samholdet og innsatsen

Jeanette Otervik hadde mandag sin første dag som frivillig på innsamlingsaksjonen i Holterhallen. Hun er svært glad over folks giverglede.

– Den er helt enormt. Det er helt fantastisk å se hvordan folk står sammen og hjelper til. Det er helt unikt, sier hun.

Otervik er fra Lørenskog, men har bodd i Gjerdrum de siste årene. Hun ser fram til å kunne bidra fremover.

– Nå har jeg mulighet til å hjelpe til, og da gjør man jo det.

