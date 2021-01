Støre: Regjeringen er bakpå i coronahåndteringen

– Jeg konstaterer at vi har fått 50.000 vaksiner i romjula, og til nå har vi satt bare 2.000. Vi har mye å gå på, sa Støre i en debatt med statsminister Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter mandag.

– Spørsmålet blir, har vi nok til å kunne vaksinere i det tempoet vi trenger for å få beskyttelsen i befolkningen opp, sa Ap-lederen.

Til sammenligning har over 40.000 allerede fått første vaksinestikk i Danmark.

Reagerer på 14-timersvarsel

Støre kritiserer også regjeringen for å være bakpå i coronahåndteringen på en rekke områder, blant annet når det gjelder kompensasjonsordningen og obligatorisk testing på grensen, og reagerer på at regjeringen hasteinnfører rødt nivå i på ungdomsskoler og videregående skoler.

– Jeg merker meg at dette er et råd, men jeg reagerer på at skolene fikk 14 timer på å gjøre disse vurderingene. Det må ha vært mulig å kunne gi et signal tidligere, sier han.

Han peker samtidig på at studenter som skulle startet på sine studier mandag, først fikk beskjed i helgen om ikke å reise tilbake til studiestedet.

– De kunne også fått beskjed før, slår han fast.

– Følger faginstansenes råd

Solberg sier at regjeringen fikk anbefalingen om dette fra Folkehelseinstituttet (FHI) først lørdag ettermiddag.

– Vi ga beskjed til studentene så raskt som mulig, sier hun.

Hun viser også til at FHI så sent som 28. desember ikke ville tilrå nye tiltak på grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen, men ville vente til begynnelsen til januar.

Søndag kunngjorde regjeringen en sosial nedstenging.

– Vi har altså fulgt de faglige rådene på det tid på det tidspunktet faginstansene mente at det var riktig at vi skulle gjøre det, sier Solberg.