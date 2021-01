Politiet i Gjerdrum: Vi mener fortsatt vi kan finne overlevende

– Vi står fortsatt i en redningsaksjon, sier innsatsleder Roger Pettersen på en presseorientering mandag morgen, fem døgn etter at skredet gikk.

– Vi mener fortsatt vi kan finne overlevende, legger han til.

Kulden i området jobber mot redningsmannskapene i arbeidet med å finne overlevende, medgir Halvard Stave, medisinsk leder for helsevesenets arbeid i området.

– Vi er i et rasområde, og vi har vært veldig tydelige i rådene som vi har gitt politi og brann, at så lenge det er hulrom tilgjengelig i skredmassene på de stedene der de savnede kan ha oppholdt seg, så er det mulig å overleve. Vi er nødt til å avsøke hulrommene, og vi må være sikre på at alle aktuelle hulrom er avsøkt før vi kan si at vi avslutter den innsatsen, sier Stave.