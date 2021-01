Annenhver nordmann mener mediene krisemaksimerer pandemidekningen

Det viser en undersøkelse fra AgendaTracker, som har spurt 1.008 nordmenn.

– Mer enn 1,7 millioner nordmenn mener at mediene har fokusert for mye på viruset, at mediene til tider har krisemaksimert og at det har vært for mye useriøs dekning av coronasituasjonen, som kjendishistorier og fly som må lande tidsnok så passasjerene skal slippe karantene. Dette tyder på at mange også har vært misfornøyd med mediedekningen, sier Lukas Loeb i PR-operatørene.

De over 60 år er mest fornøyd med dekningen, mens de mellom 18 og 29 år mener at mediene i for stor grad har krisemaksimert og fokusert på pandemien.

NRK er primærkilden for folks coronainformasjon og er spesielt populært blant de over 50. VG hanket inn flest leser mellom 18 og 40 år.

– De viktigste årsakene til at NRK og VG gjør det såpass bra i denne undersøkelsen, er at de blir ansett som de mest troverdige mediene og at nordmenn mener de har vært tidligst ute med ny informasjon om covid-19, opplyser Loeb.