Ytterligere to omkomne i skredulykken i Gjerdrum er identifisert

De to er Lisbeth Neraas, født i 1966, og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980. Begge ble funnet omkommet i skredmassene lørdag.

Dermed er til sammen tre av de sju som er funnet omkommet etter raset, identifisert.

Lørdag opplyste politiet at Eirik Grønolen, født 1989, ble funnet død i skredmassene dagen før.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter skredet.

– Fortsetter å søke utover kvelden og natta

Redningsmannskapene fortsetter søket etter overlevende etter skredet i Gjerdrum utover kvelden og natta. Søndag ettermiddag ble en sjuende person funnet død.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter leirskredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember.

– Det er meget krevende å jobbe i rasområdet. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og fortsetter å søke utover kvelden og natta, sa politiets innsatsleder Bjørn Christian Willersrud på en pressebrifing i 19-tiden søndag.

– Vi planlegger for å ha samme trykk framover og har planlagt fram til mandag kveld i første omgang, sa innsatsleder Gøran Syversen i brannvesenet.

– Har overlevd lenge



Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på pressebrifingen i 21-tiden at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon.

– Men man har også norske erfaringer med at man kan overleve med langt under 20 grader i kjernetemperatur, la Farstad til.